Россиянам рассказали, как оформить выплату из маткапитала на двух детей
Россияне смогут оформить выплату из маткапитала на двух детей одновременно
Ежемесячную выплату из маткапитала можно оформить на двух детей до трех лет одновременно. Об этом сообщил Минтруд.
«Причем, не имеет значения, на кого именно из детей изначально был оформлен сертификат», — рассказали в ведомстве.
Получить деньги могут семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Срок назначения — 12 месяцев, после чего заявление нужно подать заново. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на каждого ребенка.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар рассказала, у кого есть право на две пенсии. Это граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы, в том числе и участники СВО.