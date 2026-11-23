Россияне смогут оформить выплату из маткапитала на двух детей одновременно

Ежемесячную выплату из маткапитала можно оформить на двух детей до трех лет одновременно. Об этом сообщил Минтруд .

«Причем, не имеет значения, на кого именно из детей изначально был оформлен сертификат», — рассказали в ведомстве.

Получить деньги могут семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Срок назначения — 12 месяцев, после чего заявление нужно подать заново. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на каждого ребенка.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар рассказала, у кого есть право на две пенсии. Это граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы, в том числе и участники СВО.