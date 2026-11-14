В Москве заметили неформалов-слайдеров, кидающихся под ноги людям

Слайдеры одеваются во все черное, наносят мрачный грим и ходят в перчатках и спецзащите с металлическими вставками на коленях. Эти похожие на готов люди с разбега бросаются на колени и скользят по асфальту прямо на прохожих, чтобы их напугать.

Сам тренд появился еще в 1980-х годах в США, но осенью 2026 года неожиданно завирусился в интернете и стал популярным среди молодых людей в России.

Ранее топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов перечислил самые модные прически. По его словам, этой зимой в тренде будут стрижки с округлыми силуэтами и рваными прядями. Он также высоко оценил пикси и бикси, «бабочку», удлиненный боб и мягкий шег, который будет хорошо смотреться на волнистых волосах.

Стилист объяснил, что сочетание короткого затылка и подвижных передних прядей хорошо подчеркивает линию шеи и придает прическе характер.