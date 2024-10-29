Юрист Калинин посоветовал не спешить впадать в панику после выставления штрафа за нарушение налогового законодательства

Генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам не спешить впадать в панику после получения акта о привлечении к ответственности за нарушение налогового законодательства.

По словам эксперта, есть ряд уважительных причин, способных снизить штрафные выплаты в два и более раза. Бизнесу, который трещит по швам, придется предъявить доказательную базу, то есть предоставить документы о сложном финансовом положении.

Калинин пояснил, что налоговая будет ждать конкретных шагов, которые сообщает ей, что компания действительно признает ошибку и готова ее исправить. Послабления будут и в том случае, если компания имеет социальную направленность или занимается благотворительной деятельностью. Такие компании могут рассчитывать на снижение суммы штрафа, добавил эксперт.