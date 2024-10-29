Юрист Хаминский: ситуация с рекордным штрафом Google разрешится только после снятия взаимных санкций

Российский суд неоднократно штрафовал компанию Google за нарушение действующего законодательства. Сейчас размер санкций достиг двух ундециллионов рублей. Очевидно, что таких денег нет даже у самых богатых корпораций мира, отметил юрист Александр Хаминский в разговоре с RT.

Кроме того, Google свернул свою работу на территории РФ, компания возобновит деятельность только с разрешения властей США, отметил правозащитник. В свою очередь Россия может принять меры для ареста имущества Google в дружественных странах. Его изымут в счет погашения долга.

Однако Хаминский уверен, что стороны предпочтут сохранять выжидательную позицию. Ситуация разрешится лишь после снятия взаимных санкций и отмены всех ограничений.

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