Юрист Дубников: приобретенное в браке имущество делится пополам, однако возможны и другие способы решения вопроса | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:08 Юрист Дубников: приобретенное в браке имущество делится пополам, однако возможны и другие способы решения вопроса

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Чаще всего все приобретенное в браке имущество делится пополам между супругами, однако возможны и другие пути решения данного вопроса. Об этом «Известиям» рассказал юрист компании «Консул» Артем Дубников.

Супруги могут заранее согласовать условия разделения имущества в письменном виде и заверить документ у нотариуса. Если же договоренностей не последовало, то решение о разделе принимает суд.

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Дубников напомнил, что имущество, приобретенное до брака, между супругами делиться не будет. То же самое касается и имущества, приобретенного по безвозмездным сделкам, то есть в случае дарения, наследства и приватизации.