Издатель Марина Геворкян: 107-й выпуск журнала «Сноб» посвящен вкусам

Редакторы собрали в 107-м выпуске истории о вкусах и людях, их формирующих, и о том, как эти вкусы трансформируются со временем. Издание предлагаем читателям разобраться, какое кино, сериалы, музыка, вино и современное искусство действительно стоящие.

В выпуске можно найти интервью со звездой сериалов «Слово пацана» и «Фишер» Андреем Максимовым. А автор бестселлера «Женщины Лазаря» Марина Степнова написала рассказ «Ананас» специально для нового номера.