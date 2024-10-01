Издатель Марина Геворкян: 107-й выпуск журнала «Сноб» посвящен вкусам

Издатель медиапроекта «Сноб» Марина Геворкян рассказала, что новый выпуск журнала посвящен вкусам.
Редакторы собрали в 107-м выпуске истории о вкусах и людях, их формирующих, и о том, как эти вкусы трансформируются со временем. Издание предлагаем читателям разобраться, какое кино, сериалы, музыка, вино и современное искусство действительно стоящие.
В выпуске можно найти интервью со звездой сериалов «Слово пацана» и «Фишер» Андреем Максимовым. А автор бестселлера «Женщины Лазаря» Марина Степнова написала рассказ «Ананас» специально для нового номера.
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