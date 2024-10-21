IT-эксперт Геллер предупредил о вирусах в Telegram-стикерах, скачанных с сторонних сайтов

IT-эксперт Артем Геллер посоветовал скачивать наборы стикеров для Telegram только в самом приложении. Об этом сообщил News.ru .

По словам специалиста, картинки со сторонних пиратских платформ могут содержать вирусы. Владельцы подобных ресурсов способны подсунуть пользователям «все что угодно», заявил Геллер.

Ранее он рассказал, что американское приложение SpeedTest имеет возможность отслеживать различные параметры. Программа глубоко внедряется в систему.