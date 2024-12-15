Россия вывезла из Дамаска часть дипломатов и сотрудников миссий еще трех стран

Россия вывезла из Дамаска часть персонала своих дипломатических представительств. На том же военном борте ВКС РФ Сирию покинули сотрудники дипломатических миссий Абхазии, Белоруссии и Северной Кореи, сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ в официальном Telegram-канале .

Самолет ВКС РФ вылетел с российской военной базы Хмеймим. Борт направился в аэропорт Чкаловский. В связи с чем провели эвакуацию, в МИД РФ не уточнили.

В сообщении министерство подчеркнуло, что работа российского посольства в Дамаске продолжается.

После падения режима Башара Асада МИД указывал, что российская сторона поддерживает прямые контакты с повстанцами, которые взяли власть в Сирии.

СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что Россия, вероятно, сохранит две своих базы в Сирии — Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе, она расположена на берегу Средиземного моря.