Россия вывезла из Дамаска часть дипломатов и сотрудников миссий еще трех стран
Россия вывезла из Сирии часть дипломатического персонала
Россия вывезла из Дамаска часть персонала своих дипломатических представительств. На том же военном борте ВКС РФ Сирию покинули сотрудники дипломатических миссий Абхазии, Белоруссии и Северной Кореи, сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ в официальном Telegram-канале.
Самолет ВКС РФ вылетел с российской военной базы Хмеймим. Борт направился в аэропорт Чкаловский. В связи с чем провели эвакуацию, в МИД РФ не уточнили.
В сообщении министерство подчеркнуло, что работа российского посольства в Дамаске продолжается.
После падения режима Башара Асада МИД указывал, что российская сторона поддерживает прямые контакты с повстанцами, которые взяли власть в Сирии.
СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что Россия, вероятно, сохранит две своих базы в Сирии — Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе, она расположена на берегу Средиземного моря.