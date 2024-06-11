Исследование SuperJob: 15% нижегородцев считают работу депутатов переоцененной

Около 15% жителей Нижнего Новгорода назвали работу депутатов переоцененной, а из зарплаты необоснованно высокими. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob, написал сайт pravda-nn.ru.
В тройку переоцененных работников также вошли IT-специалисты и госслужащие. Около 10% нижегородцев считают, что руководители и директора в различных сферах зарабатывают неоправданно высокие зарплаты. Еще 7% опрошенных считают, что менеджера и футболисты имеют сверхдоходы, 2% думают тоже самое о блогерах.
В список переоцененных профессий нижегородцы включили банковских работников, риелторов, юристов и маркетологов.