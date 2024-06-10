Исследование Level Group: офисы формата опен-спейс чаще выбирают молодые люди в возрасте 18-35 лет

Аналитики Level Group выяснили, что чаще всего офисы формата опен-спейс в России выбирают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом написала «Газета.Ru» .

Среди респондентов в категории 36-45 лет работать в опен-спейсе предпочли бы 30% опрошенных. Около 44% россиян отметили, что формат опен-спейса им нравится за счет ощущения командного духа, 25% выбирают такое оформление офиса за счет возможности общаться со всеми коллегами, 23% россиянам нравятся в опен-спейсах понятные бизнес-процессы.

Для многих офис мечты должен включать в себя следующие комнаты: тихие зоны для работы, зоны для общения и отдыха, просторные обеденные зоны и зоны коворкинга.