Исследование ЮMoney: количество покупок женской одежды сократилось на 15%

Россияне пересматривают подходы к покупкам весенней одежды. Исследование экспертов онлайн-кошелька ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» показало, что с 1 по 15 марта покупки сократились на 15%, сообщил сайт «Известия» .

По данным аналитиков, средний чек вырос на 34%, составив 11 839 рублей. Специалисты связали это с теплым началом весны и смещением интереса к летним категориям.

Так, условный минимальный гардероб на весну, состоящий из легкой куртки, джинсов, платья, носков и ботинок, обойдется в 13 935 рублей. В тренде — аксессуары и спортивная одежда, количество покупок которых выросло на 32-34%.