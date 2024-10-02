Инвестпроекты под Нижним Новгородом будут реализовывать 11 компаний

Сразу 11 компаний готовы инвестировать около 20 миллиардов рублей в проекты на территории Борского округа в связи с расширением ОЭЗ «Кулибин». Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
Новая площадка привлекла организации из различных секторов. Они планируют открыть заводы по металлообработке, построить складские комплексы и развивать аграрный сектор. В результате этого на Борском округе могут появиться более тысячи новых рабочих мест для местных жителей.
Существующая территория ОЭЗ в Дзержинске уже наполовину занята, поэтому власти региона ищут новые возможности для развития. Борская площадка интересна благодаря своему удачному расположению у Волги и наличию необходимой инфраструктуры.
Правительство области намерено подать заявку в Минэкономразвития РФ на расширение ОЭЗ.
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