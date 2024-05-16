Общество 16 мая 2024, 16:57 ИА «Время Н»: 18 семей примут участие в финале конкурса «Нижегородская семья — 2024»

Читать 360 в

Из 70 заявок лишь 18 были отобраны для участия в финале конкурса «Нижегородская семья — 2024». Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на министра социальной политики региона Игоря Седых.

По его словам, жюри конкурса оценивало видеопрезентации конкурсантов, их активное участие в общественной и культурной жизни региона, а также успехи в воспитании детей, написал RT.

Реклама

Имена лидеров будут озвучены в июне на гала-фестивале «Счастье семьи — счастье России!».