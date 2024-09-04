ИА НСН: крупным российским компаниям посоветовали создать кассы взаимопомощи для сотрудников

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с ИА НСН посоветовал российским компаниям создать кассы взаимопомощи для сотрудников, как это было в советское время.

Для грамотного функционирования таких касс, по словам собеседника издания, можно привлекать менеджмент предприятий, который объяснял бы другим сотрудникам опасности кредитования.

«Беспроцентные кассы взаимопомощи, которые формировали бы сами люди, сработали бы. Также хотелось бы видеть большую роль профсоюзных организаций», — сказал чиновник.

Методичку по этому вопросу следовало бы согласовать Центробанку РФ и Минфину, добавил Кирьянов.

Выставка работ художников Тарусы открылась в музее «Новый Иерусалим»

Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

День города в Москве — 2024: куда пойти и чем заняться

Неведомые зверушки. Кто такие фурри и чем они отличаются от квадроберов

Mike Schiller/Geisler-Fotopress

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте