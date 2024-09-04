ИА НСН: крупным российским компаниям посоветовали создать кассы взаимопомощи для сотрудников

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с ИА НСН посоветовал российским компаниям создать кассы взаимопомощи для сотрудников, как это было в советское время.

Для грамотного функционирования таких касс, по словам собеседника издания, можно привлекать менеджмент предприятий, который объяснял бы другим сотрудникам опасности кредитования.

«Беспроцентные кассы взаимопомощи, которые формировали бы сами люди, сработали бы. Также хотелось бы видеть большую роль профсоюзных организаций», — сказал чиновник.

Методичку по этому вопросу следовало бы согласовать Центробанку РФ и Минфину, добавил Кирьянов.