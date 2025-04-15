Хирург Старцева: рак молочной железы часто встречается у женщин-медиков и учителей

Пластический хирург и профессор кафедры онкологии Сеченовского Университета Олеся Старцева рассказала kp.ru , что рак молочной железы часто встречается у женщин-медиков и учителей.

Это связано со стрессом на работе. Многие пациентки рассказывают о конкретных жизненных событиях, после которых у них началось заболевание.

Курение и алкоголь также увеличивают риск развития рака груди. По словам медика, важно регулярно проходить обследования: посещать маммолога и делать УЗИ молочных желез раз в год, а после 40 лет — проходить маммографию. Раннее обнаружение болезни повышает шансы на успешное лечение.