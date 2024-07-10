HeadHunter: средняя зарплата в Петербурге в июне составила 75 тысяч рублей

Средний предлагаемый доход в вакансиях Санкт-Петербурга увеличился на 6,8 тысячи рублей. По итогам июня средний размер зарплаты в городе составил 75 тысяч рублей, сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу компании HeadHunter.

Наибольший рост доходов наблюдается в сферах консалтинга и стратегии, там выплаты увеличились на 18,5 тысячи рублей. Это объясняется активным развитием бизнеса и государственных структур, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.

Кроме того, на 10 тысяч рублей увеличился доход в сфере добычи сырья, и на 22 тысячи рублей —среди инженерных профессий.