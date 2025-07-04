Трамп и Зеленский провели первый разговор после заморозки поставок вооружений

Президент США Дональд Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это их первый разговор после приостановки американской военной помощи. О прошедшей беседе заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак .

Он назвал диалог важным и содержательным, пообещав раскрыть детали. Но сделать этого не успел, потому что подробности рассказал сам Зеленский.

Украинский лидер заявил, что поздравил Трампа с Днем независимости США и поблагодарил за всю предоставленную помощь.

По его словам, в ходе беседы он затронул ситуацию на фронте, а также усиление ударов по украинской территории.

«Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба», — заявил Зеленский.

Он добавил, что также предложил президенту США совместную работу в сфере оборонной промышленности. Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы взаимной торговли и инвестиций.

Анонс беседы с главой Белого дома Зеленский сделал в минувший четверг, 3 июля. Он заявил, что поднимет вопрос продолжения поставок американской военной помощи, так как Евросоюз не может обеспечить определенные позиции. По его словам, речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot.