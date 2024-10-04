Гусев сообщил о смерти в Воронежской области 108-летнего ветерана ВОВ Осадчука

В Воронежской области умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Осадчук, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Он выразил соболезнования родным и близким 108-летнего защитника Отечества.

Глава региона напомнил, что ветеран принимал участие в защите Воронежа во время Великой Отечественной войны. Гусев назвал Осадчука настоящим патриотом, светлым и доброжелательным человеком.

«Прошел самую жестокую и страшную войну от самого первого ее дня до последнего. И на фронте, и в мирной жизни всего себя отдавал спасению жизней и здоровья людей, преуспев в медицинской службе», — добавил губернатор.

Гусев написал, что местные гордились, что Иван Осадчук жил именно в Воронежской области.

В ноябре в Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки. Последние годы он жил в Афинах, до 100-летнего юбилея он не дожил два дня.