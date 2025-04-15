Горьковская железная дорога запустит «Поезд Победы» из Нижнего Новгорода

Горьковская железная дорога запускает «Поезд Победы». Он отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля, написало ИА «Время Н».
Легендарный паровоз серии Л-4302 возглавит мемориальный состав, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состав поезда включат шесть платформ с техникой военных лет, санитарный вагон и два вагона-теплушки с полевой кухней.
«Поезд Победы» посетит 45 станций Горьковской железной дороги, где пройдут праздничные мероприятия. Завершится маршрут в Нижнем Новгороде у Центрального дворца культуры железнодорожников, там пройдет митинг с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин».
Ранее «Поезд Победы» запускали к 60-й годовщине Победы.
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