Глава театральной студии Марусова: любовь к книгам у детей зависит от родителей

Литература важна для развития ребенка, ведь она формирует личность, учит общению и формирует эмоциональный интеллект. Как заинтересовать подростка книгами, рассказала основатель театральной студии «Ирбис» Дарья Марусова, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, чтение качественных произведений повышает уровень культуры, обогащает речь, развивает мышление и воображение. Прививать любовь к книгам следует с детства, но не стоит заставлять ребенка читать.

«Очень хорошо, если ребенок соприкасается с печатным изданием уже в детстве. Родители могут читать сказки, а малыш будет слышать звуки и разглядывать яркие иллюстрации, что соберется в общую картину и вызовет любопытство», — сообщила специалист.

Она также отметила, что в данном вопросе важно отношение взрослых. Если старшие заставляют подростка читать или ругают его за отсутствие интереса, это вызывает протест. Значение имеет и личный пример. Если родители читают и обсуждают книги, дети тоже увлекаются, пояснила Марусова.