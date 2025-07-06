Прохор Шаляпин припомнил Виктору Дробышу обиды времен «Фабрики звезд»

Выступавший в качестве продюсера шестого сезона телевизионного проекта «Фабрика звезд» продюсер Виктор Дробыш никак не помог своим подопечным, отдав предпочтение артистам, которые могли ему заплатить. Об этом в интервью Ивану Исаеву заявил певец Прохор Шаляпин.

Он подчеркнул, что продюсер предал молодых артистов, но старается это всячески скрыть.

«Начал бегать за теми, у кого есть деньги, а мы фабриканты: группа „Челси“, Дима Колдун, Арсений Бородин — все талантливые ребята. Никем не занимался никогда. Всех предал», — заявил Шаляпин.

Артист добавил, что рассчитывал помириться с Дробышем на почве общей помощи солисту группы «Челси» Алексею Корзину, у которого умерла жена. Участники шестого сезона телепроекта договорились записать песню, чтобы вдовец получил все роялти.

«Меня добавили в группу, а там Дробыш: „Ну так и быть, позовем этого Шаляпина. Но это песня для хайпа, для рейтинга“. Я записал аудио с матом и вышел», — добавил певец.

Шаляпин признался, что хотел примирения с продюсером после 18 лет войны, но столкнулся с новой попыткой Дробыша утвердиться за его счет.

В минувшую пятницу, 5 июля, Прохор Шаляпин предложил заменить Шамана (Ярослава Дронова) молодым исполнителем на конкурсе «Интервидение». Артист пояснил, что нужно искать новые таланты, а не использовать тех, кто добился большого успеха.