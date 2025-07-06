Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» прошел в Орехово-Зуеве

Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа

Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» в Орехово-Зуевском городском округе прошел 5 июля в юбилейный 10-й раз в парке культуры и отдыха «Дулевский». Гости попробовали варенье из овощей, цветов, шишек и манго.

Во время фестиваля готовили варенье из ягод и фруктов, гости участвовали в мастер-классах и покупали сувениры на ярмарке «Город мастеров», также прошел парад бабушек и концерт.

Помимо этого, состоялся конкурс-дефиле «Вар-вареньевых шляп», где участники представили необычные головные уборы, и конкурс пугал «Чудо Огородное». Во время мероприятия «Вар-Вареньевар» повара готовили на глазах у публики и угощали гостей.

Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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