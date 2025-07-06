На Украине в сотрудничестве с зарубежными партнерами займутся наращиванием производства дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков. Об этом сообщил лидер страны Владимир Зеленский в соцсети X.
Он рассказал о соглашении с Данией, которое касается совместного производства вооружений для украинской армии за рубежом. Страна станет первой, куда Украина начнет экспортировать собственные оборонные технологии.
Украинские власти также заключили соглашение с американской компанией Swift Beat. Оно касается беспилотников.
На днях Зеленский рассказал о последнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, назвав беседу лучшей за все время. По его словам, с главой Белого дома он в том числе обсуждал тематику противовоздушной обороны.
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Украина собралась нарастить производство дальнобойного оружия
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