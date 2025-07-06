Всероссийские соревнования по триатлону «Николов Перевоз» пройдут в Дубне

Почти 200 спортсменов уже зарегистрировались на соревнования по триатлону «Николов Перевоз» в Дубне 30 августа. Городской округ ежегодно становится центром притяжения спортсменов со всей России.

В августе в Дубне пройдут первенство России по триатлону, чемпионат Московской области, паратриатлон в двух форматах — эстафете и спринте.

Впервые Дубна стала организатором финала Кубка России в 2022 году, а 30 августа 2025 года в пятый раз здесь состоится чемпионат Московской области.

В прошлом году на триатлон зарегистрировались более 400 любителей спорта из 30 регионов России. В этом сезоне особенно приглашают женщин. Для них предусмотрены бонусы.