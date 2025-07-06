Гарбузов: 5D-шоу покажут на стенде правительства Москвы в рамках «Иннопром-2025»

На выставке «ИННОПРОМ-2025» все четыре дня гостям стенда правительства Москвы будут предлагать погрузиться в виртуальную реальность и самим увидеть высокотехнологичные производственные площадки столицы. Об этом рассказал министр столичного правительства и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Международная выставка «Иннопром» откроется 7 июля в 15-й раз, это ключевое отраслевое мероприятие для производственных компаний.

Для посетителей экспозиции стенд правительства Москвы традиционно становится точкой притяжения. В этом году столица не только познакомит посетителей с передовыми разработками промышленной отрасли города, но и пригласит в виртуальное путешествие по высокотехнологичным индустриальным площадкам Москвы. Эффект полного погружения создаст 5D-шоу.

«Участники выставки виртуально побывают на предприятиях электромобилестроения, фотоники, фармацевтической промышленности, а также посетят уникальный образовательный хаб, где готовят будущих специалистов московской промышленности», — сказал Гарбузов.