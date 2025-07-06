Пляжи в Дубне вошли в топ-5 Подмосковья по посещаемости в 2025 году

С начала лета пляжи в Дубне, расположенные на Волге, посетили более трех тысяч человек. Воспеть эти места решили участники открытого творческого объединения, в который входят не только инструменталисты и исполнители, но и танцоры, режиссеры, художники, поэты. Они записали трек и сняли клип под руководством опытных коллег в студии легендарной дубненской рок-группы «Вечерний гость».