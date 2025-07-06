Пляжи в Дубне вошли в топ-5 Подмосковья по посещаемости в 2025 году

С начала лета пляжи в Дубне, расположенные на Волге, посетили более трех тысяч человек. Воспеть эти места решили участники открытого творческого объединения, в который входят не только инструменталисты и исполнители, но и танцоры, режиссеры, художники, поэты. Они записали трек и сняли клип под руководством опытных коллег в студии легендарной дубненской рок-группы «Вечерний гость».
Ребята написали текст, музыку и аранжировку. Стиль песни предложили друзья коллектива из Бразилии — смешение джазовых оттенков босса-новы, ритмичной самбы и рока.
«Безопасное дно водоема, лежаки, кабинки для переодевания, баки для мусора, туалеты — все поддерживаем в чистоте и в функциональном состоянии на протяжении летнего сезона. С этого года здесь заработал пункт велопроката», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.
В проекте «Прикладная акустика» участвовали более 20 человек — студенты, аспиранты государственного университета «Дубна» и сотрудники Научно-исследовательского института прикладной акустики.
Руководитель объединения Сергей Козлов планирует до конца года реализовать еще один проект «Семь поколений рок-н-ролла». Он хочет передать через музыку, танец и костюмы атмосферу нескольких музыкальных эпох — от блюза до альтернативного рока.
Путин назвал главной целью безопасное и мирное будущее России
СПЧ обратился к властям Азербайджана после задержания россиян
Пешеходный переход построят на ж/д станции Гагаринская в Щелкове до конца года
В Дании женщин призовут в армию
Российские БПЛА сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд
Лев сбежал из парка животных в Анталье и напал на садовника
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте