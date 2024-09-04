Глава союза пекарей Семенов заявил о сильном кадровом голоде в отрасли хлебопечения

На сегодняшний день в пищевой промышленности, особенно в отрасли хлебопечения, наблюдается сильный кадровый голод. Дефицит сотрудников доходит до показателя в 35%, рассказал президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов «Парламентской газете».

По словам эксперта, в сложившейся ситуации отрасль вынуждена рассматривать варианты привлечения иностранной рабочей силы на производство, даже неквалифицированной. В пекарнях не хватает рабочих рук, многие специалисты уходят из хлебопеков на мясокомбинаты, где платят больше, сообщило СМИ.

Например, за работу в горячем цеху при полном графике предлагается 45 тысяч рублей в месяц, тогда как обычный продуктовый магазин будет платить продавцу от 50 тысяч, отметил Семенов.

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