Глава Союза дачников Чаплин: для ограждения палисадника необходимо получить согласие от УК

Жильцам многоквартирных домов разрешается озеленять придомовую территорию при соблюдении определенных условий. Для ограждения палисадника необходимо получить согласие от управляющей компании, сообщил глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин «Известиям».
По словам эксперта, необходимо учитывать, чтобы ограждение не препятствовало проходу и проезду к общедоступным местам. Также при озеленении территории важно соблюдать архитектурные планы и требования муниципалитета.
Для утверждения окончательного проекта ограждения должно проводиться общее собрание жильцов, отметил Чаплин.