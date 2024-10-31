Глава профсоюза Кодолов: доходы таксистов в Москве сократились, несмотря на повышение цен

Поездки на такси в Москве в среднем подорожали на 3-4%, однако доходы водителей, напротив, снизились. Об этом рассказал председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов в беседе с ОТР.
По его словам, сейчас все меньше людей идут работать в такси. Это связано с тяжелым трудом и отсутствием изменений в зарплате. Тем более, что улучшаются условия в других сферах, многих таксистов попросту переманивают в коммерческие компании, отметил эксперт.
Кодолов добавил, что ситуация может измениться в течение двух-трех недель. Если доходы вырастут, автомобилисты вернутся к работе в такси.
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