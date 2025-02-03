Глава комитета Капитанов: миграционная обстановка в Петербурге стабильна
Председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Северной столице Олег Капитанов дал интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он оценил ситуацию в городе в контексте межнациональных отношений.
По словам эксперта, миграционная обстановка остается стабильной, несмотря на усиление напряженности.
«Общая тенденция такова, что любому происшествию, даже бытовому, придается окраска межнационального конфликта», — сообщил глава комитета.
Капитанов подтвердил существование определенных проблем и отметил, что они проявляются в различной степени каждый год. Однако правоохранительная система активно следит за этими вопросами, заверил специалист.