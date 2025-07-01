Студентов Можайского техникума взяли на практику поварами в женский клуб ЦСКА

Начинающих поваров-кондитеров из Можайского техникума взяли на практику в женский спортивный клуб ЦСКА в Красноармейске. Работа в настоящем цехе позволит студентам отточить полученные навыки и познакомиться с питанием профессиональных спортсменок, рассказали в Минобразования МО.

«Это не просто возможность применить теоретические знания на практике, но и шанс внести свой вклад в успехи спортсменок. Мы уверены, что этот опыт станет важным этапом в их карьере и поможет им достичь новых высот в мире кулинарии», — отметили в техникуме.

Ежедневно обучающиеся работают с опытными шеф-поварами. Те делятся с ними знаниями и профессиональными секретами. Благодаря наставникам у студентов уже получается готовить сбалансированные и питательные блюда, полезные для физического здоровья футболисток.