Девочку насмерть придавило стеной после ДТП в Дагестане

Легковой автомобиль врезался в стену частного дома в Тарумовском районе. После удара часть строения рухнула на четырехлетнюю девочку, она погибла, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Авария произошла днем 1 июля примерно в селе Новогеоргиевка. По предварительным данным, 29-летний местный житель, управляя ВАЗ-2112, протаранил стену жилого здания.

В результате удара часть стены обрушилась на ребенка, который находился рядом. Девочка получила тяжелые травмы. Она умерла по пути в больницу.

Кроме того, в результате ДТП пострадали два пассажира. Медики доставили 28-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка в Центральную городскую больницу Кизляра.

Ранее мужчина погиб во время ремонта своего автомобиля в Коптеве. Иномарка придавила москвича, когда он снял колеса.