«Согнутый мальчик» из Китая впервые выпрямился после операции

В Китае юноша из провинции Хубэй, известный в прессе как «согнутый мальчик», впервые сумел выпрямиться благодаря серии сложнейших хирургических операций. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Цзян Яньчэнь с детства борется с редким костным заболеванием — тяжело формой болезни Фибера, вызывающей деформации и множественные переломы костей. Со временем мальчик утратил возможность удерживать спину в правильном положении.

Его тело согнулось пополам — шея была искривлена, расстояние между головой и ягодицами не превышало ширину ладони. Рост юноши составлял всего один метр.

Его родители после долгих лет мучений обратились за помощью к специалистам Пекинского университета, которые разработали уникальный протокол его лечения. Юноша пережил четыре сложнейшие операции, в ходе которых хирурги буквально «разобрали и собрали заново» его скелет.

Состояние юноши улучшилось 25 июня. Он наконец-то смог полностью выпрямиться и ровно лечь.

«Я поступил в колледж, стоя на коленях. Теперь я хочу встать во весь рост и поступить в аспирантуру», — признался юноша.

По его словам, в будущем он хочет приносить пользу людям.

Сейчас Цзян Яньчэнь проходит реабилитацию. Врачи положительно оценивают перспективы его выздоровления.

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