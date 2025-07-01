За неделю в Подмосковье прошли 112 аукционов по земельно-имущественным торгам

На прошлой неделе в Подмосковье прошло 112 аукционов по земельно-имущественным торгам. В них приняли участие 262 претендента. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике МО.

В среднем за лот боролось 3,5 человека. Однако за аренду земельного участка под склад в Балашихе соревновались целых 18 предпринимателей.

В ведомстве рассказали, что выигрывает в аукционе тот, кто предложил наивысшую цену. В случае, если к торгам допущен лишь один человек, он имеет право забрать лот по минимальной стоимости.

Ознакомиться с объектами, выставленными на торги в Подмосковье, можно на Едином портале торгов МО.

Актуальные лоты также публикуются в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в мессенджере Комитет по конкурентной политике МО выкладывает дополнительную информацию об имуществе, предстоящих аукционах и условиях участия в них.