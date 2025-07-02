Бульдозер переехал собиравшую на пляже ракушки туристку в Италии

Несчастный случай произошел на пляже Пинарелла-ди-Червия в Италии. Бульдозер переехал туристку, когда она собирала на берегу ракушки, сообщило The Sun.

По данным издания, 66-летняя учительница английского языка Элиса Спадавеккья пришла на пляж, чтобы отдохнуть. В это время 54-летний Лерри Гноли направил бульдозер прямо на женщину и задавил ее.

Очевидцы рассказали, что тело туристки было сильно изуродовано.

Полицейские сразу задержали Гноли, который находился под воздействием наркотиков. Мужчине запретили управлять транспортом в 2023 году. Ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Ранее в Черногории погибла 19-летняя туристка. Девушка разбилась насмерть, когда ее парашют отстегнулся во время парасейлинга, писали «Известия».