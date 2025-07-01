Семью россиян выдворили из Турции из-за украденных документов

Readovka: семью из Уфы ограбили в самолете и депортировали из Турции

Семью российских туристов выдворили из Турции сразу после прилета из-за украденных документов, денег и ключей. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Семья отправилась в отпуск в Анталью из Уфы, однако дальше аэропорта их не пустили. Оказалось, что в самолете россияне положили сумку с личными вещами на багажную полку, но после приземления ее там не оказалось. Поиски на борту не увенчались успехом.

Пострадавшие попытались написать заявление в турецкую полицию, он им ответили отказом. Как выяснилось, без штампа в паспорте о пересечении границы расследовать дело нельзя.

В результате туристов депортировали на родину. В России их ждут аналогичные проблемы из-за отсутствия документов.

Ранее трех россиян выдворили из Казахстана за двойное гражданство. Мужчинам запретили въезд в республику на пять лет.