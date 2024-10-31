Глава ИРИ Гореславский указал на рост популярности отечественных сериалов в РФ

Всего за три года российские производители смогли повысить интерес зрителей к отечественным сериалам. Такое заявление сделал генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, сообщил « ФедералПресс ».

По его словам, в 2021 году в рейтинге 15 популярных сериалов наблюдались лишь два российских. В декабре 2023-го ситуация кардинально поменялась.

«12 из 15 сериалов — российские», — отметил эксперт.

Глава ИРИ призвал наполнять Сеть качественными материалами с правильными жизненными ориентирами. Контент-мейкеры должны иметь соответствующее понимание при создании продукта, подчеркнул Гореславский.