Глава ИРИ Гореславский указал на рост популярности отечественных сериалов в РФ

Всего за три года российские производители смогли повысить интерес зрителей к отечественным сериалам. Такое заявление сделал генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, сообщил «ФедералПресс».
По его словам, в 2021 году в рейтинге 15 популярных сериалов наблюдались лишь два российских. В декабре 2023-го ситуация кардинально поменялась.
«12 из 15 сериалов — российские», — отметил эксперт.
Глава ИРИ призвал наполнять Сеть качественными материалами с правильными жизненными ориентирами. Контент-мейкеры должны иметь соответствующее понимание при создании продукта, подчеркнул Гореславский.
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