Гендиректор ВЦИОМ Абрамов: престиж профессии ученого вырос на 10% в 2024 году

В России постепенно растет престиж профессии ученого. Так, всего лишь за год, с 2023-го по 2024-й, он увеличился на 10% — с 51% до 61%, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов, сообщил сайт aif.ru.

По словам эксперта, 39% россиян считают, что благодаря таким людям идет технический прогресс и развиваются новые технологии. Самыми популярными учеными соотечественники назвали Дмитрия Менделеева и Альберта Эйнштейна.

При этом для 34% опрошенных профессия ученого не престижна. Основной аргумент — таким специалистам мало платят, отметил Абрамов.

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