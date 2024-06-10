Гендиректор ВЦИОМ Абрамов: престиж профессии ученого вырос на 10% в 2024 году

В России постепенно растет престиж профессии ученого. Так, всего лишь за год, с 2023-го по 2024-й, он увеличился на 10% — с 51% до 61%, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов, сообщил сайт aif.ru.
По словам эксперта, 39% россиян считают, что благодаря таким людям идет технический прогресс и развиваются новые технологии. Самыми популярными учеными соотечественники назвали Дмитрия Менделеева и Альберта Эйнштейна.
При этом для 34% опрошенных профессия ученого не престижна. Основной аргумент — таким специалистам мало платят, отметил Абрамов.