Один человек пострадал при падении обломков дрона ВСУ под Смоленском

В Смоленской области один человек пострадал при атаке украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

Глава региона уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над Смоленской областью.

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект», — написал он.

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия уже работают экстренные и оперативные службы.

Анохин попросил жителей региона сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности. Он также напомнил, что не стоит подходить к окнам и находиться на открытых пространствах.

До этого губернатор сообщал о подавлении средствами РЭБ двух дронов ВСУ на территории области.

Ранее Минобороны России сообщило, что вечером 16 июля средства ПВО уничтожили 40 дронов ВСУ над тремя регионами страны — Белгородской и Липецкой областями, а также над Брянском.