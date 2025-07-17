Тренер Поветкина погиб при выполнении боевого задания на западе Африки

Тренер и спарринг-партнер боксера Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила промоутерская компания «Мир бокса».

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевого задания погиб Игорь Нестеров. Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером», — говорится в сообщении.

Нестеров был одним из ближайших друзей Поветкина. Его гибель назвали «большой утратой для всей боксерской семьи».

«Покойся с миром, Кабан», — опубликовал пост в сторис Instagram* олимпийский чемпион Афин-2004 и чемпион мира-2003 Поветкин.

Нестеров погиб в одной из стран Западной Африки, но больше никаких других подробностей не уточняется, сообщило издание РБК.

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