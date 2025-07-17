Жена-украинка опозорила итальянского министра в аэропорту Рима

Поведение жены-украинки министра по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо вызвало возмущение общественности. Чиновнику пришлось извиняться за супругу, сообщила газета Repubblica.

В соцсетях опубликовали видео, которое снял актер Лука Дзингаретти. На кадрах видно, как женщина проходила без очереди при сдаче багажа. При этом ее охранники просили других пассажиров расступиться.

Выяснилось, что на видео запечатлели супругу Урсо — Ольгу Сохненко. Комментируя поступок жены министр заявил, что сожалеет о произошедшем.

Скандал с женой Урсо получил особый резонанс на фоне того, что она является уроженкой Украины. Итальянские СМИ заявили, что случай в аэропорту обратил внимание на вопросы о привилегиях политической элиты в стране.

Ранее в Швейцарии заявили, что украинские беженцы не желают работать и ведут себя как туристы. Кроме того, федеральный бюджет столкнулся с серьезной нагрузкой из-за выплаты пособий.