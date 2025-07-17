Рогов: России придется провести на Украине еще и десатанизацию

На Украине продолжают снимать пропагандистские ролики, на этот раз об Иисусе Христе, якобы сражающемся в качества бойца на стороне ВСУ. На это в своем Telegram-канале обратил внимание председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По сюжету ролика, российский военный, находящийся в окопе, обратился к Богу с молитвой о помощи. В этот момент рядом с ним упала граната, сброшенная с беспилотника. После этого в кадре появляется улыбающийся актер, изображающий Иисуса Христа. Он снимает очки управления FPV-дроном под аплодисменты украинских военных.

«Помимо денацификации и демилитаризации на постукраинском пространстве нам необходимо провести и десатанизацию», — резюмировал Рогов.

Пока неизвестно, кто создал видео — Минобороны Украины или один из пользователей Сети.

Ранее украинское оборонное ведомство опубликовало в соцсетях видео, на котором девушка в сомбреро зазывала испанцев на сайт центра рекрутинга для иностранных наемников.