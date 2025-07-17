Семья из трех человек утонула в реке под Владимиром
Муж, жена и их сын утонули в реке Клязьме во Владимирской области. О гибели семьи сообщили в пресс-службе регионального министерства безопасности.
Все произошло в воскресенье, 13 июля. Спасатели вели поисковые работы 15 и 16 июля. Тело главы семейства обнаружил рыбак.
Труп женщины сотрудники экстренных служб сняли с дерева во вторник. В тот же день 33-летнего мужчину обнаружили примерно в полутора километрах от места происшествия.
Полиция устанавливает обстоятельства гибели трех человек. Проводится проверка.
Ранее в Мордовии многодетная мать и старшая дочь погибли, пытаясь спасти во время отдыха на реке Мокша 13-летнюю девочку. Сиротами остались 10 детей.
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