Семья из трех человек утонула в реке под Владимиром

Муж, жена и их сын утонули в реке Клязьме во Владимирской области. О гибели семьи сообщили в пресс-службе регионального министерства безопасности.

Все произошло в воскресенье, 13 июля. Спасатели вели поисковые работы 15 и 16 июля. Тело главы семейства обнаружил рыбак.

Труп женщины сотрудники экстренных служб сняли с дерева во вторник. В тот же день 33-летнего мужчину обнаружили примерно в полутора километрах от места происшествия.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели трех человек. Проводится проверка.

Ранее в Мордовии многодетная мать и старшая дочь погибли, пытаясь спасти во время отдыха на реке Мокша 13-летнюю девочку. Сиротами остались 10 детей.