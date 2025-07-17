Отцом девочек россиянки из индийской пещеры оказался бизнесмен из Израиля

Отцом дочерей россиянки Нины Кутиной, обнаруженных полицией вместе с матерью в пещере в штате Карнатака, оказался израильский бизнесмен Дрор Гольдштейн. Мужчина заявил, что будет добиваться совместной опеки над детьми, сообщило издание The Hindustan Times .

«Я хочу быть рядом со своими двумя дочерьми. Я требую совместной опеки. Я хочу иметь возможность видеться с ними, быть рядом с ними и быть отцом», — заявил мужчина.

Издание уточнило, что россиянка ранее рассказала властям, что отцом девочек является бизнесмен из Израиля. Также призналась, что одну из дочерей родила, когда жила в пещере на Гоа.

Кутина познакомилась с Гольдштейном несколько лет назад. Мужчина занимается текстильным производством в Индии. Свои отношения официально они не оформили, а после рождения девочек расстались.

Кутина жила в Индии на основании бизнес-визы, выданной до 2017 года. После она переехала с Гоа в штат Карнатака, где начала жить с детьми в пещере в районе Гокарны.

Сотрудники Регионального бюро по иностранцам связались с Гольдштейном, чтобы узнать, оплатит ли он билеты на родину для Кутиной и детей. Пока неизвестно, что решено по этому вопросу. Подготовка документов для их депортации займет около месяца.

В настоящее время Кутина с детьми находятся под стражей в местном женском центре. В пещере россиянка молилась и медитировала, установив идола Рудры.