Гендир Telecom Daily Кусков: отмена роуминга между Белоруссией и РФ требует регламентирующего документа | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:19 Гендир Telecom Daily Кусков: отмена роуминга между Белоруссией и РФ требует регламентирующего документа

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В Госдуме заявили о работе над отменой роуминга между Белоруссией и РФ. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, соответствующая идея обсуждается уже не первый год. Однако вопрос требует создания регламентирующего документа, который был бы обязателен к исполнению в обеих странах.

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Реализация предложения не повысит цены на другие услуги операторов, так как они потеряют не более 1% прибыли, добавил эксперт.