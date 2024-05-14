Гастрофестиваль «Арзамасский трактирщик» пройдет 18 мая в Арзамасе | 360°

14 мая 2024, 16:53
Гастрофестиваль «Арзамасский трактирщик» пройдет 18 мая в Арзамасе
Ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик» пройдет в Арзамасе Нижегородской области 18 мая. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Рестораны представят 14 новых фестивальных блюд. Меню будет включать в себя гуленник, томленую телятину, луковые пончики, пирожки, серафимову похлебку. Также гости фестиваля смогут попробовать блюда пушкинской эпохи — гречу по-купечески и французские булочки.
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Отмечается, что цель мероприятия заключается в возрождении кулинарных традиций купеческого города.
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