Advance: Путин укрепил позицию РФ по Украине разговорами с Трампом и Макроном

Телефонные переговоры президента Владимира Путина с коллегами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном укрепили позицию России по украинскому вопросу. Об этом сообщило издание Advance.

В статье отметили, что российских лидер не намерен отказываться от своих планов по поводу Украины. Кроме того, страны Запада столкнулись с большими проблемами, подрывающими их поддержку киевского режима.

Соединенные Штаты приостановили поставки оружия ВСУ, тем самым послав «сигнал об усталости». Европа «надкусила отравленное яблоко санкций», в итоге, Германия страдает из-за цен на энергоносители. Францию потрясли усиливающиеся беспорядки, поэтому в последние недели она активизировала контакты с Москвой.

«Путин спокойно говорит о „готовности к переговорам“, исходя из ситуации на фронте, где Россия уже имеет стратегическое преимущество», — отметили в публикации.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис высмеял французского лидера после его звонка Путину 1 июля, писал RT. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.