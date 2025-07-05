Трамп подписал «большой и красивый» законопроект о бюджете США

Трамп подписал большой красивый билль о расходах и налогах США

Президент США Дональд Трамп подписал «большой, красивый» законопроект о федеральном бюджете, состоящий почти из 900 страниц. Об этом сообщило издание Wall Street Journal .

«Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», — заявил глава Белого дома.

Американские каналы вели трансляцию торжественной церемонии подписания бюджетного законопроекта. Документ прошел все необходимые процедуры в конгрессе США. По словам Трампа, символично, что он подписал проект на предъюбилейный День независимости.

Законопроект регулирует рекордные траты США на оборону. Кроме того, он предусматривает снижение налогов, сокращение ряда социальных программ и федеральных расходов, а также повышение потолка государственного долга страны на пять триллионов долларов.

Как объяснила «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, американская казна действительно значительно просядет после вступления в силу закона.

Ранее предприниматель и бывший соратник Трампа Илон Маск раскритиковал его проект о расходах и налогах. Он назвал документ «политическим самоубийством» для республиканцев.