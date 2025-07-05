В парижском Диснейленде бывший советский десантник Виталий помешал 39-летнему британскому педофилу Джеки Джаджу сыграть «свадьбу» с девятилетней украинкой. Об этом сообщило издание The Mirror .

Бывший советский военный остановил известного педофила, внесенного в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве в отношении детей. Дждаж был осужден в Великобритании.

Педофил организовал «свадебное» мероприятие в Диснейленде, арендовав площадку и пригласив на церемонию оркестр и свыше 100 актеров массовки. Церемония обошлась ему в 111 000 фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей).

Издание уточнило, что «невестой» должна была стать украинская школьница. Виталию досталась роль «отца невесты». За это ему предложили 550 фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей).

По словам мужчины, он думал, что отдает замуж 41-летнюю мать, но когда понял, что невестой будет ее дочь, то разозлился. О роли ребенка он узнал за пять часов до начала церемонии и сразу же отказался в ней участвовать.

Джадж велел ему держаться подальше, но Виталий приехал в Диснейленд и рассказал руководству парка о происходящем. Персонал вызвал полицию. Джаджа задержали.

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