Дрон ВСУ сбили в Ленобласти

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений», — уточнил глава региона.

Дрозденко отметил, что воздушная опасность сохраняется.

До этого Минобороны России сообщило, что российские военные вечером 4 июля уничтожили 42 дрона ВСУ над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

Ранее днем дежурные средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников. Вражеские дроны уничтожили в небе над Брянской, Рязанской, Смоленской и Орловской областями.